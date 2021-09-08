Джакарта, 8 сентября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Не менее 40 человек стали жертвами пожара в тюрьме города Тангеранг в Индонезии, передает телеканал CNN.

Rishe.ir Тюрьма

По его данным, еще несколько человек пострадали в результате возгорания. Их точное число не сообщается, однако утверждается, что все пострадавшие направлены в больницы. Причины пожара и обстоятельства произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля заключенные тюрьмы в американском Сент-Луисе подняли бунт и начали устраивать поджоги в здании. В беспорядках принимали участие около 60 осужденных, однако никому из преступников никто не сбежал. Пожар был ликвидирован, о пострадавших не сообщалось.