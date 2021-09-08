Пекин, 8 сентября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Центральный банк Китая добавит 300 млрд юаней (около $46,49 млрд) в качестве квот на повторное кредитование в ближайшие четыре месяца для поддержки малых и микропредприятий, а также самозанятых, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Max12Max Народный банк Китая

Народный банк Китая будет обеспечивать политическую поддержку ключевых областей и слабых звеньев, заявил на пресс-конференции заместитель управляющего банка Пан Гуншен, добавив, что банк будет эффективно использовать квоту для поддержки малого бизнеса.

Официальные данные показывают, что Китай выдал 6,1 трлн юаней инклюзивных кредитов малым и микропредприятиям с июня прошлого года. Непогашенная сумма инклюзивных кредитов выросла на 29,3% в годовом исчислении до 17,8 трлн юаней к концу июля.