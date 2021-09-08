Бразилиа, 8 сентября, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Около 125 тыс. человек собрали акции в поддержку действующего президента Бразилии Жаира Болсонару в штате Сан-Паулу. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба управления общественной безопасности региона.

Протесты в Бразилии

Одновременно с проправительственными манифестациями прошли протестные митинги оппозиции. По предварительным данным, на них собралось около 15 тыс. демонстрантов. За порядком непосредственно на митингах следили более 4 тыс. полицейских, а всего в штате вышли на дежурство более 27 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Уточняется, что в целом мероприятия носили мирный характер, серьёзных правонарушений зафиксировано не было. Были задержаны два человека за кражи, ещё двое за попытку пронести на митинг холодное оружие и пиротехнику. Один человек был ранен упавшим на него нелегально запущенным дроном.

Массовые манифестации в поддержку Болсонару прошли в крупных городах Бразилии по случаю главного национального праздника — Дня независимости. Сам глава государства принял участие в акциях, состоявшихся в столице страны городе Бразилиа и в самом крупном мегаполисе Сан-Паулу. Поводами для народных волнений стало обострение отношений между президентом страны и представителями законодательной и судебной власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупной акции в поддержку президента Бразилии Болсонару в столице страны.