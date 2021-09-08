Пекин, 8 сентября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. В последние годы в Китае наблюдался быстрый рост количества игроков, общее число которых выросло с 55 млн в 2012 году до 146 млн в конце июля текущего года, сообщило Государственное управление рыночного регулирования КНР (SAMR), передает 6 сентября агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Продуктовый рынок в Китае

В разбивке число компаний более чем утроилось до 46 млн, в то время как число самозанятых достигло 98 млн, что примерно в 2,5 раза больше, чем в 2012 году, сообщил на пресс-конференции глава SAMR Чжан Гун.

Он объяснил здоровое расширение субъектов рынка устойчивым долгосрочным ростом экономики Китая и его обширного рынка, постоянной оптимизацией бизнес-среды страны и напряженной работой предпринимателей и сотрудников.

Субъекты нового рынка, большинство из которых являются микро, малыми и средними предприятиями, внесли свой вклад в занятость, создавая в последние годы более 13 млн новых рабочих мест ежегодно, добавил Чжан.

Он также отметил, что самозанятые предприятия Китая предлагают около 300 млн рабочих мест в городах и сельской местности, в то время как на всех видах рыночных субъектов по всей стране занято около 300 млн трудовых мигрантов.

Чтобы восстановить разумный рыночный порядок и способствовать добросовестной конкуренции, органы рыночного регулирования Китая ввели ряд законов и нормативных актов, одновременно пресекая поведение, препятствующее добросовестной конкуренции в таких областях, как экономика платформы, здравоохранение и общественные услуги.

С 2018 года соответствующие органы инвестировали и рассмотрели 332 дела о монополиях и 36 000 дел, связанных с недобросовестной конкуренцией, сказал Чжан. На следующем этапе SAMR решительно выступит против монополий и предотвратит беспорядочное расширение капитала, чтобы создать равные условия для всех типов субъектов рынка, добавил он.