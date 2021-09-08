Канберра, 8 сентября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Троих мужчин, планировавших теракты в австралийском Мельбурне в 2018 году, приговорили к десяти годам лишения свободы, сообщает газета The Age.

Австралия

Тюремный срок в 10 лет получили обвиняемые в терроризме Эртунк и Самед Эриклиоглу, а также Ханифи Халис. Им запретили просить досрочное освобождение в течении 7,5 лет отбывания наказания. При этом они уже провели в местах лишения свободы более трех лет, пока шли суды.

Напомним, подозреваемых в планировании терактов в Мельбурне арестовали 20 ноября 2018 года в ходе антитеррористических рейдов. В качестве доказательства следствие приводило намерения задержанных приобрести автоматическое стрелковое оружие. На суде обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном.