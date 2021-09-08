Пекин, 8 сентября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Общий объем импорта и экспорта Китая увеличился на 23,7% в годовом исчислении до 24,78 трлн юаней (около $3,84 трлн) за первые восемь месяцев года, сообщает 7 сентябяр агентство Синьхуа.

Юань

По данным Главного таможенного управления КНР, этот показатель увеличился на 22,8% по сравнению с уровнем, зарегистрированным за аналогичный период 2019 года. Как экспорт, так и импорт показали двузначный рост в период с января по август, увеличившись на 23,2% и 24,4% в годовом исчислении соответственно.

Положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 17,8% в годовом исчислении за тот же период до 2,34 трлн юаней. В первые восемь месяцев года торговля Китая с тремя его ведущими торговыми партнерами — Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии, Европейским Союзом и Соединенными Штатами поддерживала устойчивый рост.

За этот период темпы роста торгового оборота Китая с тремя торговыми партнерами составили 22,8%, 22,1% и 25,8% соответственно. Согласно полученным данным, товарооборот Китая со странами, расположенными вдоль инициативы «Пояса и пути», вырос на 24,6% до 7,29 трлн юаней за тот же период.

Объем импорта и экспорта частных предприятий увеличился на 29,9% и составил 11,92 трлн юаней за первые восемь месяцев, что составляет 48,1% от общего объема страны, что на 2,3 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт и экспорт государственных предприятий выросли на 25,2% и достигли 3,81 трлн юаней, что составляет 15,4% от общего объема внешней торговли Китая за этот период. Только в августе импорт и экспорт страны выросли на 18,9% в годовом исчислении до 3,43 трлн юаней, показали данные.