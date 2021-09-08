Горно-Алтайск, 8 сентября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтверждено два новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончались 84-летний житель Чемальского района жительница Горно-Алтайска 46 лет.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 364. 317 из них скончались от COVID-19, остальные 47 умерли по иным причинам.