Улан-Удэ, 8 сентября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 8 сентября общее число подтверждённых случаев достигло 57 099, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 62 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 37 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 49 245 человек. В списке контактных лиц остаются более 6,8 тыс. жителей.