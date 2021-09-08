Пекин, 8 сентября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. В августе по всему Китаю было рассмотрено почти 19,5 млн сообщений о незаконном и вредоносном онлайн-контенте, что примерно на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Киберпространство

Согласно последним статистическим данным, опубликованным Киберпространственной администрацией Китая (CAC), около 1,36 млн сообщений было передано центральным и местным регулирующим органам в сфере киберпространства, в то время как остальные жалобы поступали через крупные китайские вебсайты, такие как Sina Weibo, Baidu и Tencent.

Стремясь создать надежную онлайн-среду, CAC запустила несколько каналов, включая горячую линию 12 377 и мобильное приложение, чтобы пользователи Сети сообщали о незаконных и вредных действиях в Интернете.