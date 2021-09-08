Владивосток, 8 сентября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Жители Владивостока 8 сентября на сутки остались без холодной и горячей воды.

Zauralonline.ru Без воды

Владивосток обезвожен — предположительно 5688 домов отключены от холодного водоснабжения, 1644 — от горячего. Под «водные санкции» попали в основном жители Ленинского, Первореченского, Советского и Фрунзенского районов.

В соцсетях горожане бурно обсуждают и осуждают вынужденное безводие. Сообщают, что в школах сократили уроки до 30 минут.

При этом на сайте городской мэрии никакой информации об отключениях нет. Жители пишут, что отключения плановые.

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Как сообщало ИА REGNUM, в столице Тувы Кызыле, а также в пригородном посёлке Каа-Хем с 30 августа по 9 сентября отключили горячую воду.