Урумчи, Китай, 8 сентября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая приняли ряд мер по укреплению здоровья подростков, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Китайские дети

Среди 42 мер числятся улучшение физического воспитания (физкультуры), совершенствование системы спортивных соревнований среди молодежи и содействие всесторонней интеграции спорта и образования в соответствии с руководящими принципами, изданными региональным спортивным бюро и управлением образования.

Руководство призывает к увеличению числа занятий физкультурой и рекомендует начальным и средним школам Синьцзяна проводить по одному уроку физкультуры в день.

Выдающиеся спортсмены на пенсии приглашаются на работу учителями физкультуры в школах, а общественным организациям и профессиональным учреждениям рекомендуется сотрудничать со школами по физическому воспитанию в Синьцзяне, говорится в сообщении.

Эти меры были приняты в рамках усилий Китая в последние недели по сокращению большой рабочей нагрузки студентов в целях содействия справедливости в его конкурентоспособной системе образования и обеспечения всестороннего развития молодежи.