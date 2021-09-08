Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Отсутствие доказательств того, что какой-либо иностранной державе удалось изменить или исказить результаты голосования в США, не мешают американским властям продолжать «параноидальную болтовню насчёт России», написал 8 сентября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Доказательствами не располагают, зато параноидальной болтовней насчет России располагают в избытке, и на этой основе принимают решения и строят политику», — отметил сенатор.

Таким образом он прокомментировал продление президентом США Джо Байденом указа о санкциях за вмешательство в выборы. Выступая в Белом доме, американский лидер признал отсутствие доказательств, которые бы подтвердили правоту США в этом вопросе.

Напомним, указ в 2018 году подписал бывший президент США Дональд Трамп. Санкции вводятся «в отношении иностранных лиц, участие которых во вмешательстве в американские выборы было установлено», в том числе против российских лиц.

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