Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе встречи с телеведущей программы «Жить здорово» на Первом канале Еленой Малышевой попросил её провести встречи с медиками края посредством видеоконференцсвязи и поделиться своим опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в правительстве региона.

Government.ru Елена Малышева

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«Я буду инициировать проведение видео-конференц-связи с тем, чтобы самые лучшие подходы в вопросах борьбы с пандемией, вакцинации донести до наших врачей и затем применять их на Камчатке. Кроме того, медикам всей страны и Камчатки в том числе очень важна поддержка, поскольку наша страна и весь мир сейчас находятся в одинаковой ситуации борьбы с инфекцией. Уверен, что только совместными усилиями, благодаря взаимовыручке и применению передового опыта мы сможем справиться с этой проблемой», — подчеркнул Солодов.

Елена Малышева приняла предложение Владимира Солодова и обратила внимание на непростые условия, в которых приходится работать медикам Камчатки.

«Камчатка — это непростой край для жизни. Мы здесь встретили таких прекрасных людей, которые самоотверженно борются с пандемией, не жалея порой личного времени и сил», — сказала Малышева.

Как сообщало ИА REGNUM, иммунологическая комиссия на текущей неделе рассмотрит вопрос о возможности совмещения прививок от гриппа и коронавируса. Об этом 7 сентября рассказал журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.