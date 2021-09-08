Пекин, 8 сентября, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Многосторонняя кампания Китая по регулированию киберпространства наращивается обороты, поскольку было рассмотрено 822 административных и уголовных дела и удалено более 400 000 вульгарных онлайн-сообщений, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Киберпространство

Начиная с июня, в рамках кампании было закрыло более 4800 незаконных вебсайтов и взято под контроль удаление более 20 млн вульгарных сообщений, а также обработка более 8 млн онлайн-аккаунтов онлайн-платформ по состоянию на конец августа.

С момента своего запуска властями, включая Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Управление Центральной комиссии по делам киберпространства, кампания достигла заметного прогресса в устранении основных нарушений в киберпространстве.

В том числе это касается иррациональной культуры поведения фанатов, зависимости от онлайн-игр среди несовершеннолетних, нарушения прав пользователей сети и безопасности данных интернет-предприятий, а также нездорового аудио и видеоконтента.