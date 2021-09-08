Благовещенск, 8 сентября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. На VI Восточном экономическом форуме представители делегации Приамурья заключили с инвесторами 20 соглашений на сумме 140 млрд рублей. Глава региона Василий Орлов назвал ВЭФ-2021 продуктивным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства области.

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Одной из самых значимых договорённостей глава Приамурья назвал документ о намерении компании «ПИК» построить около 800 тыс. кв. м. жилья по новым технологиям и соглашение с Минвостокразвития о строительстве новой поликлиники на 380 посещений.

После ВЭФ в Амурской области также запустятся проекты реконструкции Албынского рудника и Олёкминского месторождения, в Тындинском районе создадут новый логистический кластер. Компания «Технолизинг» письменно подтвердила намерение запустить в городе Сковородино производство азотных удобрений. «Газпром гелий сервис» готов производить экологичное топливо и перевести на газ котельные городов, которые расположены вдали от основной газопроводной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе правительство Приамурья заявляло о 15 млрд ожидаемых от ВЭФ инвестиций, 1 сентября — о 137 млрд.