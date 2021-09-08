Пекин, 8 сентября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. Американский научно-фантастический боевик «Главный герой» продолжил доминировать в прокате на материковой части Китая 7 сентября, показали данные, опубликованные информационной сетью China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

20th Century Fox Фильм Главный герой

Фильм, который рассказывает о банковском клерке, который обнаруживает, что на самом деле является второстепенным игроком в видеоигре с открытым миром, а затем решает стать главным героем своей собственной истории, заработал около 12,75 млн юаней ($1,98 млн) на 11-й день проката.

За ним последовал китайский боевик «Перекрестный огонь», который принес 6,9 млн юаней. Еще один научно-фантастический боевик «Война будущего» занял третье место, а его кассовые сборы на указанный день достигли 5,48 млн юаней.