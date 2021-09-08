Сеул, 8 сентября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2050 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

HeungSoon Южная Корея

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По его данным, 2014 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что уже на протяжении 64 дней подряд в Южной Корее ежедневно выявляют более тысячи зараженных. Эксперты связывают рост заболеваемости с распространением штамма «Дельта», который считается более заразным.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 265 423. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2334 человека.