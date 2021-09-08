Хабаровск, 8 сентября, 2021, 04:35 — ИА Регнум. В Хабаровский край поступило более 300 тыс. доз вакцины против гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Ponchikov.net Грипп

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В поликлиники края передадут 324 360 доз вакцины — «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Вакцинация началась 8 сентября.

Жителей региона приглашают на бесплатные прививки.

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Как сообщало ИА REGNUM, иммунологическая комиссия рассмотрит вопрос о возможности совмещения прививок от гриппа и коронавируса.