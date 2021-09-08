Киев, 8 сентября, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Крыму, заявил 7 сентября бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

tov_sergeant Евгений Мураев

"Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. <…> И кстати, может быть, еще в Крыму. Это было бы красиво», — сказал он.

Мураев допустил, что встреча двух лидеров может состояться в Минске, и назвал этот вариант «тоже весьма унизительным» для Зеленского.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что стороны далеки от согласования конкретной повестки возможной встречи. Он также усомнился в проведении переговоров в текущем году.