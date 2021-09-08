Хабаровск, 8 сентября, 2021, 04:31 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 296 (292 — днём ранее) положительных тестов на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии на 8 сентября в крае зарегистрировано 77 013 носителей коронавируса. Выздоровели 70 876 человек, не справились с болезнью 716 пациентов (+3 за сутки).

На лечении находится 21 тяжелый пациент, 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

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Как сообщало ИА REGNUM, управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отмечает небольшое снижение уровня заражений коронавирусом, но, в целом, показатели остаются достаточно высокими.