Якутск, 8 сентября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Охвачены огнём 245 тыс. га лесов Якутии. В республике зафиксирован 31 лесной пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в оперативном штабе республики.

Krewlex Лесной пожар

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Работы по тушению 22 возгораний не ведутся. Идёт борьба с огнём девяти лесных пожаров на территории площадью 42 тыс. га. За сутки локализованы три лесных пожара (104 тыс. га), ликвидированы — четыре (146 га). На тушении задействованы 228 человек и 36 единиц техники, в том числе авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, на западе Якутии прогнозируется потепление, и это может привести к увеличению очагов лесных пожаров в республике. Об этом предупредила Авиалесоохрана России 6 сентября.