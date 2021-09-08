Москва, 8 сентября, 2021, 03:57 — ИА Регнум. Московский фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, созданный правительством Москвы, объявил тендер на выбор подрядчика для достройки проблемного ЖК «Остров Эрин». Итоги аукциона с начальной ценой более 3,9 млрд рублей подведут 12 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Долгострой

Источник финансирования — субсидия из бюджета города Москвы в качестве имущественного взноса. Начальная (максимальная) цена договора — 3 920 412 763,51 рубля.

По условиям контракта, завершить работы по ЖК должны не позднее 01.09.2023 года.

Напомним, в июне 2020 года стало известно, что московские власти выделили почти 3 млрд рублей на достройку семи проблемных комплексов, в том числе и на ЖК «Остров Эрин».

В апреле 2021 года управление Росреестра зарегистрировало право собственности Московского фонда защиты прав обманутых дольщиков на 18 участков, которые предназначены для достройки ЖК «Остров Эрин».