Достройку проблемного ЖК «Остров Эрин» оценили в 3,9 млрд рублей
Москва, 8 сентября, 2021, 03:57 — ИА Регнум. Московский фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, созданный правительством Москвы, объявил тендер на выбор подрядчика для достройки проблемного ЖК «Остров Эрин». Итоги аукциона с начальной ценой более 3,9 млрд рублей подведут 12 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.
Источник финансирования — субсидия из бюджета города Москвы в качестве имущественного взноса. Начальная (максимальная) цена договора — 3 920 412 763,51 рубля.
По условиям контракта, завершить работы по ЖК должны не позднее
Напомним, в июне 2020 года стало известно, что московские власти выделили почти 3 млрд рублей на достройку семи проблемных комплексов, в том числе и на ЖК «Остров Эрин».
В апреле 2021 года управление Росреестра зарегистрировало право собственности Московского фонда защиты прав обманутых дольщиков на 18 участков, которые предназначены для достройки ЖК «Остров Эрин».
Планировалось, что еще в 2018 году ЗАО «Софьино-70» сдаст объект в деревне Раево, но обязательства выполнены не были. Еще через год фирму признали банкротом. Средства в проект вложили более 200 покупателей.