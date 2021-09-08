Хабаровск, 8 сентября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отмечает небольшое снижение уровня заражений коронавирусом, но, в целом, показатели остаются достаточно высокими, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства региона.

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За минувшую неделю было зарегистрировано 2156 новых носителей коронавируса против 2184 на предыдущей неделе.

Наибольший прирост наблюдается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Амурском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском и Солнечном муниципальных районах.

«По профессиональному составу мы видим некоторое снижение заболевания среди работников системы образования и медицины, где вакцинировано более 60−70% сотрудников. А рост заболеваемости — до 20% — у работников сферы услуг, особенно большой показатель в сфере культуры и досуга. Сегодня у нас разрешены эти мероприятия с определенной наполняемостью, но качество проведения там профилактических мероприятий оставляет желать лучшего. Мы, со своей надзорной стороны, обратим на это внимание», — рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

При этом отмечается и снижение числа вакцинированных — неделей ранее ежедневно вакцинировалось около 3 тыс. человек в сутки, сейчас в среднем — 1,5 тыс. В наличии 108 404 дозы вакцины.

Первым компонентом вакцины привились 324 023 жителя края, полностью завершили вакцинацию 288 120 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, иммунологическая комиссия на текущей неделе рассмотрит вопрос о возможности совмещения прививок от гриппа и коронавируса.