Вашингтон, 8 сентября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. В Ряде аспектов вооружения Россия опережает Соединённые Штаты. Такое заявление сделал экс-посол США в РФ Майкл Макфол в ходе брифинга, посвящённого взаимоотношениям США, Китая и России.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Макфол отметил, что Россия в некоторых аспектах является глобальной державой, в частности — в вопросе ядерного оружия.

Экс-посол США в РФ уточнил, что ядерное оружие, которым на сегодняшний день обладает Россия, это, по словам Макфола, «к несчастью» не только то, что осталось по наследству от СССР. Дипломат пояснил, что президент РФ Владимир Путин инвестировал «фантастическое количество денег» в модернизацию систем вооружения и поэтому Россия в настоящий момент опережает США в определённых аспектах.

Макфол добавил, что ряд российских систем вооружения не подпадает под договор СНВ-3 по сокращению стратегических наступательных вооружений. Экс-посол США в Москве назвал этот момент «пугающим аспектом российской мощи», который, по его мнению, недооценивается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, какую долю в стратегических ядерных силах РФ составляет современное вооружение.