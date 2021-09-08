Вашингтон, , 03:44 — REGNUM ЦРУ США оказывало помощь Украине по задержанию 33 граждан России в Белоруссии, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Эмблема ЦРУ en.wikipedia.org

По его данным, американские спецслужбы создали фейковую частную военную компанию и вербовали граждан России якобы для работы на территории Венесуэлы. Их планировали задержать и отправить в Киев за их участие в боевых действиях на территории Донбасса. Источник отметил, что план сорвался из-за вмешательства Белоруссии, задержавшей российских граждан на своей территории и выдавшей их России.

«По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», — отмечает CNN.

Источник утверждает, что среди задержанных были два человека, присутствовавших при крушении малайзийского Boeing MH-17.