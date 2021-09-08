Москва, 8 сентября, 2021, 03:42 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск Министерства обороны России. Ответчиком в деле на сумму свыше 106 млн рублей выступает ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». Дело пока не принято судом к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск был подан 6 сентября 2021 года. Сумма претензий составляет 106 860 598,28 рубля.

В тот же день министерство обратилось с претензиями еще к ряду компаний, в том числе к АО «Челябинский радиозавод «Полёт». Сумма иска — 1 602 399,1 рубля.

По данным с сайта компании-ответчика, юрлицо входит в состав дивизиона «Объединенной авиастроительной корпорации». Авиапредприятие ведет свою историю с 1933 года. По открытым данным, оно выступало исполнителем более 150 госконтрактов на сумму свыше 6 млрд рублей и заказчиком более 1,3 тыс. контрактов на общую сумму 30,1 млрд рублей.