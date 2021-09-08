Анадырь, 8 сентября, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Чукотка в 2022 году получит субсидию из федерального бюджета на рекультивацию свалки рядом с Анадырем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Свалка

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Губернатор Роман Копин заявил, что в июне округ прошёл конкурсный отбор на получение средств. Мероприятия выполнят в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

"К реализации первого этапа проекта приступят уже в этом году. На подготовительные работы из окружного бюджета выделяем более 8 млн рублей», — сказал Копин.

Площадь городской свалки составляет 7,8 га, она расположена в 3,5 км от Анадыря. Отходы здесь размещали с 1993 года, в 2019 году свалку закрыли. Общий объём накопленных отходов оценивается почти в 125 тыс. куб. метров.

На рекультивацию свалки заключён контракт на сумму более 184 млн рублей.

Объекты по обращению с отходами появятся во всех районных центрах Чукотки. В 2021—2022 годах планируется разработка проектно-сметной документации на строительство комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами в городах Билибино и Певек — соответствующие контракты уже заключены. Аналогичная работа пройдёт в селе Лаврентия, посёлках Угольные Копи, Провидения и Эгвекинот.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (ХМАО) по решению суда закрыт полигон твёрдых бытовых отходов на Сургутском восточном месторождении.