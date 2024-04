Ливерпуль, Великобритания, 8 сентября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Дом, в котором прошло детство соло-гитариста всемирно известной группы The Beatles Джорджа Харрисона, выставлен на продажу в пригороде Ливерпуля. Это информация размещена 8 сентября в каталоге аукционного дома Omega Auctions, его торговая площадка находится в городе Ньютон-ле-Уиллоус в графстве Мерсисайд.

QuinceMedia Аукцион

Как можно узнать из каталога, дом удалён от центра Ливерпуля на 14 км, в нём есть три спальни, ванная комната, туалет, совмещенная со столовой кухня. Кроме того, на заднем дворе имеется небольшой сад. В доме был сделан ремонт, но сохранились предметы быта со времени, когда здесь проживал участник знаменитой ливерпульской четвёрки музыкантов.

Семья Харрисонов поселилась в этом доме в 1950 году, когда Джорджу было всего шесть лет. Здесь будущий музыкант прожил до 1962 года, а затем сменил место жительства, за год до выхода первого диска группы Please Please Me (1963). Дом оценён в сумму от £160 до 200 тыс. ($220−275 тыс.).

Дом Харрисона стал одним из почти 400 лотов, которые будут выставлены на торги, посвящённые The Beatles. Онлайн-торги запланированы на 28 сентября. Среди примечательных лотов, выставленных на продажу, есть серия интервью экс-солиста группы Джона Леннона и его супруги Йоко Оно. Серия состоит из трёх интервью, общей продолжительностью 91 минуту, она была записана в 1969—1970 годы канадским журналистом-фрилансером Кеном Зейлигом.

