Анадырь, 8 сентября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. В ходе VI Восточного экономического форума-2021 власти Чукотки подписали 14 соглашений с 13 крупными инвесторами, корпорациями, банками и ведомствами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Третий день ВЭФ-2021

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Документы подписаны с ПАО «Русгидро» и «Русолово», госкорпорацией «Росатом», «Берингугольинвест», «Авивир», ВТБ и Сбербанком, ВЭБ. РФ, а также с корпорацией «Синергия» и компанией RODЁR, «УК Дальневосточный фонд высоких технологий», Министерствами спорта РФ и сельского хозяйства и продовольствия Бурятии. Соглашения определяют расширение сотрудничества при освоении месторождений полезных ископаемых, реализации инфраструктурных проектов в социальной сфере, сфере транспорта, энергетики, ЖКХ, а также взаимодействие в области сельского хозяйства и спорта.

Реализация проектов в рамках соглашений предполагает в будущем привлечь в развитие экономического потенциала региона не менее 25 млрд рублей.

Ранее правительство Чукотки намеревалось подписать не менее 15 соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, участники Восточного экономического форума-2021 заключили более 380 соглашений.