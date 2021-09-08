Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. На побережье острова Беринга на Камчатке выбросило 13-метрового горбатого кита, об этом 8 сентября сообщается на странице Командорского заповедника в Instagram.

NASA Остров Беринга

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Исполина обнаружили сотрудники заповедника Константин Прилуцкий и Екатерина Смородина. Спасти кита уже невозможно — он погиб.

На место выехали специалисты заповедника, которые взяли пробы тканей исполина для исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, на берегу Халактырского озера местными жителями обнаружены трупы птиц. Видео активно распространилось в соцсетях. Специалисты ветеринарной службы выехали на место ЧП, взяли на исследования на наличие опасных инфекций тушки чаек и озвучили возможную версию их гибели.