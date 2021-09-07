Москва, 8 сентября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Предоставляемые гражданами России документы при обращении за пенсией могут содержать ошибки, которые приведут к некорректному начислению социальной выплаты, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

24rus.ru Подсчет пенсии

«Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе)», — говорится в сообщении.

В качестве примеров таких ошибок в ПФР назвали неправильное указание должности в трудовой книжке или отсутствие печати. Во избежание недоразумений специалисты посоветовали заранее обращаться в ведомство, чтобы там могли проверить документы и сделать запросы работодателям и в другие государственные службы.