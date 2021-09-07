Мехико, 8 сентября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Как минимум 17 человек погибли из-за отключения подачи электроэнергии в коронавирусной больнице в мексиканском штате Идальго. Об этом 8 сентября сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своём телеграм-канале.

Ханс Бальдунг. Потоп. 1516

Мексиканский лидер написал, что очень опечален гибелью 17 пациентов в больнице города Тула, где произошло отключение электроэнергии и подачи кислорода после разлива реки. Обрадор отметил, что сильные дожди будут продолжаться и рекомендовал жителям низин переждать непогоду в убежищах, либо отправиться к друзьям или родне, проживающим на возвышенности.

Сильные ливни в Мексике вызвали разливы, подъём воды в реках и наводнения. Из-за разлива реки Тула в одноимённом городе был затоплен первый этаж городской больницы и вышел из строя трансформатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 16 погибших из-за отключения энергоснабжения в больнице в мексиканском штате Идальго.