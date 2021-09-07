Вашингтон, 8 сентября, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Члены афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи руки «запятнаны кровью американцев», вошли в состав нового правительства Афганистана, передает телеканал Sky News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

«Большинство членов правительства являются радикалами и связаны с террористическими организациями, среди них так называемый министр внутренних дел Сараджуддин Хаккани», — приводит его слова телеканал.

При этом источник отметил, что власти США намерены стабилизировать ситуацию на афганской территории, пока ее полностью не покинут американские граждане. Он подчеркнул, что Вашингтон оставляет за собой право атаковать афганских террористов в любой точке мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен анонсировал новые эвакуационные рейсы из Афганистана. По его словам, Вашингтон занят организацией новых чартерных рейсов по вывозу граждан США.