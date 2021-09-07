Лондон, 8 сентября, 2021, 02:20 — ИА Регнум. Иконы хэви-метала Iron Maiden и канадский рэпер Drake встретились лицом к лицу в борьбе за первое место в альбомном чарте Великобритании на этой неделе, так как музыканты выпустили свои новые пластинки в один день. Об этом сообщает портал NME.

The Come Up Show Рэпер Дрейк

Британские металлисты выпустили новый альбом «Senjutsu» 3 сентября, в тот же день, когда Drake произвел очередной фурор в музыкальной индустрии, выпустив «Certified Lover Boy». Согласно официальному обновлению чартов в середине недели, Iron Maiden в настоящее время опережают Drake по продажам на 8000 копий. При этом метал-группа лидирует по физическим продажам и загрузкам, в то время как «Certified Lover Boy» набрал значительно больше прослушиваний в стриминговых сервисах.

Напомним, что ранее Iron Maiden на своем официальном YouTube-канале выпустили документальный фильм о процессе записи нового студийного альбома.