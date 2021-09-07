Москва, 8 сентября, 2021, 02:19 — ИА Регнум. Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России обучил 250 тыс. наблюдателей перед выборами в Госдуму. Об этом сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

Izbirkom.samregion.ru Наблюдатели

«Совет <…> работая в Москве и регионах, провел обучение около 250 тыс. человек. Мы надеемся, что все эти люди будут присутствовать на участках», — сказала она в интервью «Известиям».

По словам Михеевой, для участия в избирательном процессе в качестве наблюдателя необходимо обратиться в ОП России или региона с соответствующей просьбой. При соблюдении установленных правил, заявителю будет предоставлено соответствующее направление и удостоверение наблюдателя.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Ранее ИА REGNUM сообщало, что за выборами в России будут следить наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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