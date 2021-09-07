Аддис-Абеба, 8 сентября, 2021, 02:14 — ИА Регнум. В общей сложности 150 человек скончались от голода в течение августа в штате Тыграй на севере Эфиопии, 7 сентября передает служба «Би-би-си» со ссылкой на заявление Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Feed My Starving Children (FMSC) В Африке

В документе отмечается, что запасы продовольствия в регионе полностью исчерпаны. Кроме того, в НФОТ предупредили, что около миллиона человек могут умереть от голода, если не получат необходимую помощь в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что у гуманитарных миссий в Тыграе заканчиваются запасы продовольствия для помощи миллионам голодающих людей.