Лидс, Великобритания, 8 сентября, 2021, 02:11 — ИА Регнум. Британская рок-группа Yard Act порадовала своих фанатов новым синглом под названием «The Overload», который также ознаменовал анонс одноименного студийного альбома молодой группы. Об этом сообщает портал NME.

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Первая пластинка группы «The Overload» появится 7 января с помощью независимого лейбла Zen F.C. Вышедший сингл стал пятой официальной песней в карьере Yard Act. Когда у артистов спросили об их втором сингле «Fixer Upper», то они ответили, что «это была шутка, вышедшая из-под контроля». Сейчас Yard Act подходят к своему творчеству серьезно, затрагивая в своих текстах и музыкальных клипах проблемы существования в современном обществе.

К своему пятому синглу молодой британской группе из Лидса, начавшей свою карьеру, казалось бы, в неподходящий этому момент разгара пандемии, удалось собрать аудиторию из 50 тысяч слушателей на стриминговом сервисе Spotify и заставить критиков говорить о себе. Yard Act — пример обычной британской группы, выступающей по пабам и поющей о стране пристегнутых к туфлям и костюмам панках.