Конакри, 8 сентября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Голодовку объявил президент Гвинеи Альфа Конде, которого 5 сентября взяли под арест военные в ходе переворота. Об этом 7 сентября сообщил портал Guinee 360 со ссылкой на официального представителя партии «Объединение гвинейского народа» (RPG), главой которой является Конде.

Голодовка

По словам представителя политической силы, здоровье гвинейского лидера «с каждым днем ухудшается».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября генеральная прокуратура Гвинеи объявила о массовой амнистии политзаключенных. На свободу было выпущено 79 человек.