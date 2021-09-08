Вашингтон, , 01:57 — REGNUM Политическая система в России может измениться после эпохи правления президента РФ Владимира Путина, заявил 7 сентября бывший посол США в РФ Майкл Макфол, выступая на виртуальном мероприятии, посвященном отношениям между США, Китаем и Россией.

Майкл Макфол U.S. Consulate Vladivostok

В ходе выступления бывший дипломат сообщил, что знает российскую историю достаточно хорошо для того, чтобы спрогнозировать реакцию, которая последует за десятилетиями правления одного лидера. В качестве примера он привёл изменения в СССР, а также реакцию в 2000-х на «ельцинизм».

"Я не знаю будущего. Но что является более радикальным прогнозом? То, что через 20 лет правления Путина в основном будет действовать та же политическая система или то, что спустя 20 лет правления Путина ее заменит что-то фундаментально новое? Я думаю, что первый прогноз — это радикальный прогноз. Второй я считаю более ожидаемым», — сказал Макфол.

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Макфол руководил посольством США в России в период с 2012 по 2014 год. В настоящее время он включён в закрытый санкционный список России, ему запрещён въезд в страну. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Макфол «целенаправленно портил двусторонние отношения».

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