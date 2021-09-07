Лос-Анджелес, США, 8 сентября, 2021, 01:44 — ИА Регнум. Американская хип-хоп исполнительница Cardi B родила своего второго ребенка от рэпера Offset, поделившись своей фотографией в больнице в своих социальных сетях.

Broadmoor Реперша Карди Би

Ребенок родился в субботу, 4 сентября, сообщает артистка. В заявлении для Billboard семья исполнителей рассказала: «Мы так рады наконец-то встретиться с нашим сыном. Его уже так любят семья и друзья, и мы не можем дождаться, когда представим его другим братьям и сестрам». Cardi B объявила о своей беременности в июне во время выступления на церемонии вручения премии BET Awards с Offset и Migos. Точно так же в апреле 2018 года она обнажила свой беременный живот во время выступления с песней «Be Careful» на шоу Saturday Night Live. Всего несколько месяцев спустя она родила свою дочь Культуру Киари Цефус.

https://www.instagram.com/p/CTfKR9wLkJa/

С тех пор как Cardi B объявила о своей беременности, она приняла участие в работе с певицами Normani («Wild Side») и Lizzo («Rumours»).