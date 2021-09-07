Москва, 8 сентября, 2021, 01:44 — ИА Регнум. Введённые Украиной 1 сентября ограничения для передвижения через свою территорию автомобилей с приднестровскими номерами — это усиление комплексной блокады Приднестровья, которая включает в себя теперь ещё и транспортный компонент. Об этом 7 сентября заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Переход на нейтральные номера — это не что иное, как явные шаги на пути демонтажа самой государственности Приднестровской Республики», — заявил эксперт.

Лишение права на символику и на государственную атрибутику — знаковый компонент, который будет влиять на настроения самих приднестровцев, считает Соин.

«Я думаю, что это всего лишь первый шаг и следующие не за горами. Это идеологический, информационный удар по Приднестровью. Это показывает, что республика находится под угрозой», — отметил Соин.

Напомним, что с 1 сентября 2021 года на Украину перестали пропускать транспорт с госномерами Приднестровской Республики, несмотря на наличие договорённостей с Кишинёвом о продлении прежнего режима до 10 января 2022 года. В Киеве введение ограничительных мер объясняют «уважением к территориальной целостности Молдавии».