Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Помощь в размере до $47 млн распорядился предоставить вооруженным силам Ливана президент США Джо Байден, 7 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден

Из этого количества $25 млн касаются изделий и услуг из запасов и ресурсов американских ведомств, а $22 млн — продукции военного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля Джо Байден продлил еще на один год режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с угрозами для национальной безопасности, которые могут исходить из Ливана. Он действует с 2007 года.

Читайте ранее в этом сюжете: США сохранили режим чрезвычайной ситуации в отношении Ливана