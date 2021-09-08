Вашингтон, , 01:39 — REGNUM Задействовать до конца текущего года $606 млн для помощи 11 млн граждан Афганистана намерена в рамках плана гуманитарного реагирования Организация Объединенных Наций (ООН). Об этом сказано в документе, распространённом 7 сентября пресс-службой организации.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Планируется оказание продовольственной помощи 10,8 млн человек, ещё 3,4 млн человек предполагается охватить мероприятиями в сфере здравоохранения. Для предоставления многосекторной помощи потребуется $606 млн, из них 413 млн учтены в действующем плане, ещё 193 млн — это новые потребности. Генсек ООН Антониу Гутерриш в Женеве 13 сентября в ходе министерской конференции обратится к странам с просьбой о выделении необходимых средств.

В ООН также обеспокоены тем, что ситуация в Афганистане, в частности, новые экономические санкции, может привести к резкому ухудшению ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США возобновили финансирование программ по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.

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