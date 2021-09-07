Триполи, 8 сентября, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Высокопоставленного боевика из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в плен в Ливии, заявил ливийский премьер-министр Абдель Хамид Дбейба на своей странице в Twitter.

joepyrek В Ливии

«Успешность их работы приведет к получению важных разведывательных данных об ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и свершению правосудия над опасным террористом», — заявил он.

Премьер-министр Ливии добавил, что террориста Эмбарака Аль-Харми задержали ливийские спецслужбы в городе Бани Валид. Боевика подозревают в терактах против военных и должностных лиц Ливии.