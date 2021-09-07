Вашингтон, 8 сентября, 2021, 01:25 — ИА Регнум. Изменения климата, которые происходят на планете, угрожают США и всему миру. Об этом заявил 7 сентября глава Белого дома Джо Байден на митинге в районе Куинс в американском городе Нью-Йорк.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент отметил, что ученые и эксперты говорят о «красном коде» для Соединенных Штатов и других стран. Он подчеркнул, что речь идет об «экзистенциальной угрозе» для людей.

Байден добавил, что США необходимо не просто восстанавливать поврежденную инфраструктуру, но и учитывать наступление стихийных бедствий при возведении новых объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Джо Байден заявил, что ураган «Ида», обрушившийся на северо-восток США, является следствием климатических изменений.