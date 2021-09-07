Москва, 8 сентября, 2021, 01:19 — ИА Регнум. Средства транша в размере $18 млрд (1,3 трлн рублей), полученные Россией от Международного валютного фонда (МВФ), будут переведены в золотовалютные резервы страны. Об этом 7 сентября сообщил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов в эфире телеканала «Россия 24».

МВФ

«Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть», — сказал чиновник.

По его словам, резервный актив может использоваться при возникновении в стране проблемы с долгом или платежным балансом, но сейчас «у Российской Федерации таких проблем нет», поэтому этот «актив большой роли не сыграет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МВФ распределил между странами мира примерно $650 млрд в форме специальных прав заимствования (SDR). Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева отмечала, что распределение средств будет способствовать пополнению международных резервов и стимуляции мировой экономики «во время беспрецедентного кризиса».