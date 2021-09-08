Тегеран, , 01:09 — REGNUM Иран не собирается закрывать границы и будет продолжать торговать с Афганистаном, заявил глава иранского МИД Хоссейн Хосейн Амирабдоллахиан, сообщает пресс-служба ведомства.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иран намерен оставить открытыми границы и пограничные переходы с Афганистаном, чтобы облегчить сложившуюся ситуацию в стране, а также продолжить торговлю», — заявил он.

Министр добавил, что Иран настаивает на диалоге между всеми группами населения Афганистана и формирование инклюзивного правительства. По его словам, только таким способом можно достигнуть мира в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Пакистана заявил о большом значении связей с Ираном. Также он обсудил с иранским коллегой ситуацию в Афганистане.