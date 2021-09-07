Ханты-Мансийск, 8 сентября, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила подчинённым разобраться в коммуникациях Пенсионного фонда России с жителями региона. Об этом сообщают «Новости Югры».

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Накануне, 6 сентября, попытка пожилых жителей Сургута попасть на приём к специалистам ПФР закончилась дракой в огромной очереди и приездом Росгвардии.

Как отметила глава региона на заседании оперативного штаба, поступают заявления о проблемах в работе интернет-порталов ПФР и жалобы, «просто кричащие», на проблемы во взаимоотношениях получателей услуг с сотрудниками ПФР.

«Сядьте и системно разберите конкретные жалобы людей на каждом примере и посмотрите: как происходит по административному регламенту и как получается в жизни», — поручила Наталья Комарова свои заместителям.