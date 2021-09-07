Илон Маск поблагодарил Рогозина за приглашение в гости
Хоторн, США, 8 сентября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Основатель компании SpaceX Илон Маск 7 сентября поблагодарил генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина за приглашение в Россию на своей странице в Twitter.
Heisenberg Media
Илон Маск
«Спасибо! Какой у вас любимый чай?» — написал американский предприниматель.
Ранее глава Роскосмоса в интервью телеканалу CNN сообщил, что будет рад видеть иностранного гостя у себя дома. На встрече Рогозин предложил обсудить «исследование Вселенной, внеземную жизнь и использование космоса для сохранения жизни на Земле».