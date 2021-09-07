Сан-Сальвадор, 8 сентября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Оказать поддержку в том, что касается признания биткойна платёжным средством, отказал Всемирный банк властям Сальвадора. Об этом 7 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка.

Биткоин

Уточняется, что правительство Сальвадора обращалось к Всемирному банку за содействием касательно биткойна. Однако, хотя Всемирный банк и подтвердил намерение оказывать помощь республике по ряду направлений, в том числе в области валютных процедур и прозрачности, но биткойн — не та сфера, где Всемирный банк может оказать содействие, с учётом имеющихся проблем касающихся окружающей среды и прозрачности.

Напомним, закон, обязывающий использовать биткойны в качестве официального платёжного средства, вступил в силу в Сальвадоре. Граждане страны теперь имеют право использовать для расчётов биткойны, в том числе оплатить ими товары и услуги с помощью электронного кошелька Chivo.

Глава государства Найиб Букеле признал, что несмотря на подготовку к переходу на биткойн, у пользователей возникли проблемы с загрузкой приложения. Для их решения власти задействовали дополнительные серверы.

Сальвадор стал первой страной в мире, где биткойн приобрёл статус официального платёжного средства. Уточняется, что Сальвадор уже приобрёл 550 биткойнов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кремле не готовы признать биткойн официальной валютой.